Члена УИК Пичужина задержали по обвинению в нападении на омоновца

https://static.news.ru/photo/83f2f926-7b6a-11eb-b3d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве правоохранители вновь задержали участника несанкционированного митинга 31 января, активиста Романа Пичужина. Произошло это на выходе из спецприёмника № 2, где мужчина провёл 30 суток за участие в несогласованной акции. Информацию подтвердил адвокат от «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов, который представляет интересы Пичужина.

Видео задержания разошлось и по Telegram-каналам. На кадрах видно, как двое мужчин в чёрных куртках и медицинских масках на лицах посадили члена участковой избирательной комиссии в автозак и увезли. По словам знакомых, Пичужина отправили в Следственный комитет.

Подъехали люди на гражданской машине со скрытыми лицами, куда-то увезли без объяснения причин. Так не действует полиция, так действуют бандиты, — рассказал Захватов Readovka.

Адвокат подчеркнул, что мужчины не объяснили, с чем может быть связано задержание. Однако по данным «ОВД-Инфо», Пичужин фигурирует в деле о применении насилия к сотруднику ОМОНа на митинге 31 января. В СК считают, что он ударил росгвардейца кулаком по туловищу. Произошло это на несанкционированной акции в районе Комсомольской площади. Таким образом, активисту могут предъявить обвинения по части 1 статьи 318 УК.

Во вторник следствие также потребовало продлить до 7 мая срок ареста советнику главы Роскосмоса и экс-журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. По версии ФСБ, Сафронова завербовали чешские спецслужбы в 2012 году, а задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке, сообщал NEWS.ru.