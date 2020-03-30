В связи с эпидемией коронавируса во всём мире меняется отношение к медикам. Все вспомнили о том, что врач — самая благородная профессия. Ежедневные флешмобы с аплодисментами в адрес тех, кто спасает жизни, подтверждают это. Специалисты уверены — всё происходящее подогреет интерес к профессии врача и скажется на конкурсе в медицинские вузы в 2020 году.

Напомним, акция «Да здравствуют работники здравоохранения!» началась в Испании 14 марта 2020 года. Под разными названиями, но с неизменным смыслом, она прокатилась по всему миру: каждый вечер жители открывают окна или выходят на балконы своих квартир, чтобы в течение двух минут поаплодировать медицинским работникам, которые сражаются с эпидемией, жертвуя своими жизнями.

Захотят ли сегодняшние школьники стать врачами? Для выпускников школ сегодня ситуация невероятно сложная. Они закончат свой последний учебный год в совершенно ином мире, не в том, в котором они начинали учёбу. Изменится очень многое, в том числе и потребность в тех или иных профессиях. Медицина — одна из немногих отраслей, которая не просто останется на плаву, но и, по мнению экспертов, наконец-то обретёт заслуженную высоту.

Сегодня в условиях пандемии происходит переоценка того, что есть врач. Люди другими глазами смотрят на вклад медиков в борьбу со смертельной опасностью и риски, которым они подвергаются. И это те реалии, которые мы должны признать. Виталий Омельяновский генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации, клинический фармаколог, доктор медицинских наук, профессор генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации, клинический фармаколог, доктор медицинских наук, профессор

Профессор Омельяновский убеждён, что школьниками в текущей ситуации профессия врача будет восприниматься как геройство — так устроена человеческая психология. Вполне вероятно, что это заставит пойти в медицинские вузы даже тех, кто ранее не помышлял о медицинском деле.

Романтические натуры могут пойти учиться на врача. Если у людей есть желание помочь другим, то это не самый плохой контингент в медвузе, — уверен Омельяновский.

Вместе с тем эксперты выразили общее мнение: если пандемия и связанное с ней повышение престижа профессии врача и подстегнут интерес абитуриентов, то незначительно. Конкурс в вузы, где есть медицинские факультеты, и без того огромный — от десятков до сотен человек на одно место. Почти 16% выпускников школ год назад пожелали стать врачами. Баллы для поступления, правда, значительно отличались в 2019 году: чтобы получить профессию медика, в МГУ им. Ломоносова нужно было набрать 458 баллов, а во Владивостоке — всего 189.

АГН Москва/Global Look Press

Тот факт, что пандемию вызвал вирус, способен подстегнуть интерес не только к специальности «Лечебное дело», но и к научным медицинским профессиям, а также к смежным наукам — медицине и фармакологии. Здравоохранение — одна из самых наукоёмких отраслей. В медицине всегда были практикующие врачи, стоящие непосредственно рядом с больным. Это — ремесло врача, в самом лучшем смысле слова. Была также и наука — передний край медицины, теоретические знания. И были специальности, расположенные на стыке ремесла и науки. Новая реальность может потребовать от врачей-ремесленников умения в обычной практике оперировать последними научными знаниями. Те же, кто занимается наукой или стоит между наукой и практикой, должны научиться максимально удобоваримо подавать новую информацию для всех остальных, чтобы полученное знание не оставалось «чисто теоретическим».

Вузы в этом году будут корректировать набор абитуриентов, считает Алексей Арбузов, эксперт по образовательным программам. Перемены в обществе, вызванные пандемией COVID-2019, затронут все системы, образования и здравоохранения — не в последнюю очередь. Сейчас никто не может назвать сроки, в которые продолжится обучение и пройдёт ЕГЭ, но, полагает Арбузов, проблем не будет.

Если ЕГЭ перенесут, то продлят срок приёма в вузы, благо сейчас принимают по результатам ЕГЭ, без вступительных экзаменов. У выпускников школ не должно быть проблем. Алексей Арбузов Общественная палата РФ, эксперт образовательных программ Общественная палата РФ, эксперт образовательных программ

Технические сложности у абитуриентов, скорее всего, не возникнут. Но будут психологические. Одна из них — волна людей, случайных в профессии врача. При этом даже если среди поступающих есть те, кто двинется в медицинские вузы только на волне героизации профессии, то уже на первых курсах лишние люди уйдут, считает директор Ассоциации народонаселения и развития Любовь Ерофеева.

Нет романтизма — не сможет работать врачом. Преодолеть все трудности работы без элемента радости от профессии невозможно. Но государству надо всерьёз задуматься о том, как поддержать престиж медиков. Врач не раб и не обслуживающий персонал, и это отношение серьёзно трансформируется. Но молодых специалистов следует поддержать ещё и в материальном плане, в том числе и помочь с жильём. Любовь Ерофеева директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог

Для медработников полное переосмысление их роли в социуме всего мира пойдёт в плюс, а государства перед угрозой пандемий должны научиться быть более гибкими — когда необходимо, разворачивать дополнительные ресурсы, и сворачивать их тогда, когда необходимость отпадает.

Увеличение интереса к профессии в любом случае хорошо для здравоохранения. Чем больше будет людей в медицине, тем лучше. Но, напомнила психолог Ольга Твардовская, есть немало и других интересных и важных специальностей — главное, чтобы все люди сегодня объединились созидательной целью. С точки зрения психологии выпускникам сегодня очень непросто. Они как никогда нуждаются в поддержке взрослых, особенно значимых взрослых — членов семьи, родственников и других близких людей. Независимо от того, какой вуз они выберут, поддержать нужно всех.