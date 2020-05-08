Число излечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило тысячу человек

https://static.news.ru/photo/2e6545c6-91e2-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число вылечившихся от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, за сутки увеличилось в Московской области на 217 — до 1030 человек.

Ещё 217 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1030 человек, — сообщил в Telegram-канале региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией по COVID-19.

Уточняется, что за последние 24 часа в Подмосковье выявлены 1075 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 19 425.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлён режим самоизоляции до конца мая. До 1 июня будут действовать и цифровые пропуска.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.