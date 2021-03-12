Чиновница назвала «достаточной» зарплату 17 тысяч рублей для учёных

https://static.news.ru/photo/8ac39696-837d-11eb-8e79-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила, что считает достаточной зарплату в 17–20 тысяч рублей. Речь идёт о зарплатах молодых учёных, чиновница не сомневается, что указанная сумма может «обеспечить потребности» работников умственного труда.

У нас сегодня нет точной цифры, каким будет размер минимальной заработной платы, но ориентировочно в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. Это уже какое-то устойчивое финансовое обеспечение для начинающих учёных, — приводит заявление Мануйловой ТАСС.

Замгубернатора абсолютно уверена, что указанная сумму даёт почувствовать «финансовую защиту», при этом сумма её заработка, как и объяснение, почему она должна получать больше учёных, не приводятся.

В Новосибирской области средний размер зарплаты в 2020 году составил 41 120 рублей. На это обратил внимание президент Владимир Путин, который поручил главе региона довести зарплату молодых учёных до двух средних заработков по региону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи допросили учёную Анастасию Проскурину, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на маленькие зарплаты в Сибирском отделении РАН. С Проскуриной беседа длилась около часа. По словам коллег, после разговора она плакала в кабинете.