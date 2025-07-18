Чебуреки больше не делаю, нашла рецепт проще! Хрустящие лепешки на завтрак!

Чебуреки больше не делаю, нашла рецепт проще! Хрустящие лепешки на завтрак!

Лепешки с фаршем и зеленью — вкус беляшей без хлопот! Эти сочные лепешки стали моим спасением, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени возиться с тестом. Они получаются такими ароматными, что исчезают со сковороды быстрее, чем успеваю подать!

Смешиваем 250 г любого фарша (идеально — смесь свинины и говядины) с мелко нарезанной луковицей, пучком зелени (укроп + петрушка), солью и перцем. Для сочности добавляем 1 ст. л. ледяной воды и хорошо вымешиваем.

Готовим простое тесто: 200 г кефира, 1 яйцо, щепотка соли, 300 г муки (добавляем постепенно). Тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Делим на 8-10 шариков, каждый раскатываем в лепешку.

На середину выкладываем фарш (1 ст. л.), защипываем как вареники, аккуратно расплющиваем рукой. Жарим на среднем огне под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны, смазывая маслом только перед переворачиванием.

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