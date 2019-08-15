https://static.news.ru/photo/e74955b0-bf4b-11e9-aeb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Свыше трети пассажиров лайнера А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Жуковском, отказались от дальнейшего полёта в Симферополь.

В настоящее время списки тех, кто готов продолжать полёт, уточняются. После этого пассажиров отвезут в аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных службах.

На борту экстренно севшего самолёта находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента пострадали 23 человека, включая девятерых детей.

Ранее News.ru писал, что авиакомпания отменила рейс U6-34 из Симферополя в Москву после известия о ЧП в Жуковском. Представители перевозчика заявили, что пассажиры будут доставлены в столицу другими рейсами, в том числе компаний-партнёров.