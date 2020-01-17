Мартовская погода порадует жителей европейской части России 18 и 19 января. Весну в разгар зимы принесёт обширный антициклон.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ назвал регионы, которые попали в зону аномального потепления. В ближайшие дни в ряде субъектов произойдёт отклонение от климатической нормы на 12 градусов. По данным синоптиков, теплее, чем обычно, будет в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях. Также в зону аномального тепла попадут Центральный федеральный округ, в том числе Москва и Поволжье.
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