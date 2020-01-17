https://static.news.ru/photo/12cd43ee-3991-11ea-bfc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Мартовская погода порадует жителей европейской части России 18 и 19 января. Весну в разгар зимы принесёт обширный антициклон.

Об этом рассказали синоптики центра погоды «Фобос». Они отметили, что в Москве температура поднимется до трех градусов тепла, в Санкт-Петербурге — до пяти. Для жителей Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Саранска и Волгограда погода будет чуть хуже — там температура воздуха составит от двух градусов мороза до двух градусов тепла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ назвал регионы, которые попали в зону аномального потепления. В ближайшие дни в ряде субъектов произойдёт отклонение от климатической нормы на 12 градусов. По данным синоптиков, теплее, чем обычно, будет в Ленинградской, Вологодской, Псковской областях. Также в зону аномального тепла попадут Центральный федеральный округ, в том числе Москва и Поволжье.