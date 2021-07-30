Центр «Вектор» заявил о готовности испытывать вакцину на подростках

Научный центр «Вектор» готов начать исследование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди подростков осенью. Для этого нужно получить соответствующее разрешение, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов, передаёт ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина от коронавируса, которая получила регистрацию в России.

К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить, — заявил Максютов.

Дальше, по его словам, если будет принято решение проводить клинические исследования на подростках, центр будет готов к ним перейти. Он уточнил, что ни вакцина, ни схема её применения не изменятся.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний опубликовала открытое письмо с просьбой провести независимую проверку «ЭпиВакКороны» и опубликовать результаты III этапа её испытаний. Исследователи считают, что вырабатываемые вакциной антитела неспособны нейтрализовать коронавирус.