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Центр «Вектор» заявил о готовности испытывать вакцину на подростках

14:09, 30 июля 2021
Центр «Вектор» заявил о готовности испытывать вакцину на подростках Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Научный центр «Вектор» готов начать исследование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди подростков осенью. Для этого нужно получить соответствующее разрешение, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов, передаёт ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина от коронавируса, которая получила регистрацию в России.

К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить, — заявил Максютов.

Дальше, по его словам, если будет принято решение проводить клинические исследования на подростках, центр будет готов к ним перейти. Он уточнил, что ни вакцина, ни схема её применения не изменятся.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний опубликовала открытое письмо с просьбой провести независимую проверку «ЭпиВакКороны» и опубликовать результаты III этапа её испытаний. Исследователи считают, что вырабатываемые вакциной антитела неспособны нейтрализовать коронавирус.

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