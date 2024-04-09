Бывший «Мутабор» потребовали закрыть после первой с в этом году вечеринки Mash: активисты попросили закрыть бывший «Мутабор» после новой вечеринки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдуму, Следственный комитет и Генпрокуратуру России попросили закрыть бывший клуб «Мутабор», в котором в конце 2023 года прошла «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой, сообщил Telegram-канал Mash. Заведение проработало под новой вывеской всего три дня.

Бывший «Мутабор» переименовали в ARMA. Клуб провел первое после переименования мероприятие в субботу, 6 апреля. Но члены организации «Ветераны России» обратились с заявлениями сразу в несколько ведомств с просьбой разобраться, по какой причине снова работает скандальное заведение.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил президента России Владимира Путина лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста. Общественник указал на участие исполнителя в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а также обвинил его в поддержке ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Бородин раскритиковал Киркорова за «недостойное поведение» и «хамство», а также напомнил о скандальном инцидента с участием артиста и режиссера Марины Яблоковой. Она обвинила певца в том, что 4 декабря 2010 года в ходе репетиции церемонии «Золотой Граммофон — 2010» в Кремле он разозлился и ударил ее в лицо, начал таскать за волосы и бить ногами. В конечном счете стороны пошли на мировую.