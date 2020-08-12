Бывший мэр Оренбурга получил четыре с половиной года колонии за взятки

https://static.news.ru/photo/6dd96144-dd3f-11ea-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Арапов Фото: orenburg.ru

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорён судом к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о взятках.

Наряду с лишением свободы, бывшему чиновнику назначен штраф в размере 15 млн рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет, сообщает ТАСС.

Арапов был арестован в августе 2018 года. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов, который также оказался под арестом, получали деньги за покровительство при строительстве и реализации недвижимости. Суд счёл доказанной вину экс-мэра по трём из четырёх вменявшимся ему эпизодам взяточничества.

Как писал NEWS.ru, обвинение просило приговорить Арапова к 10,5 года лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей. Защита, в свою очередь, настаивала на полном оправдании.