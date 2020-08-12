Суд признал виновным экс-главу Оренбурга по трём эпизодам дела о взятках

https://static.news.ru/photo/0abd8cdc-dcba-11ea-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Оренбурга 12 августа начал оглашать приговор по уголовному делу о взятках в отношении экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова. Инстанция считает доказанной вину фигуранта по трём из четырёх вменяемым эпизодам.

А именно — в образовании юрлица через подставного человека, в получении денежной взятки за служебное попустительство в крупном размере, а также в получении денежных средств в качестве преступного предоставления имущественных прав, в том числе когда взятка по указанию должностного лица передаётся физическому лицу, пишет ТАСС со ссылкой на судью.

Оглашение приговора назначено на 13 августа. Обвинение просит назначить Арапову наказание в виде 10,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 150 млн рублей и лишить права занимать руководящие посты в течение шести лет. Сторона защиты в лице адвоката Игоря Ревы, наоборот — просит полностью оправдать экс-чиновника.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов был арестован в августе 2018 года. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов, который также оказался под арестом, получали деньги за покровительство при строительстве и реализации недвижимости. 8 октября 2018-го горсовет Оренбурга досрочно прекратил полномочия Арапова, занимавшего эту должность с октября 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест начальника исправительной колонии № 5 Татарстана Малика Хуснетдинова. Против него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

Его утвердили в должности руководителя учреждения в апреле 2020 года. По данным сотрудников правоохранительных органов, он получил взятку в размере 100 тысяч рублей от родственника осуждённого. За эту сумму он позволил пронести заключённому сотовые телефоны. Личность осуждённого не раскрывается.