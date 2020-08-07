Начальника татарстанской колонии арестовали за взятку

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Приволжский районный суд Казани отправил под домашний арест начальника исправительной колонии Татарстана Малика Хуснетдинова. Против него возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

Хуснетдинова утвердили в должности начальника колонии №5 в апреле 2020 года. По данным сотрудников правоохранительных органов, он получил взятку от родственника осуждённого в размере 100 тысяч рублей. За эту сумму он позволил пронести заключенному сотовые телефоны. Личность осужденного не раскрывается.

Ранее NEWS.ru писал, что сидящий за присвоение бюджетных средств экс-глава ФСИН стал бездомным. Его квартира в Люблино была служебной, следовательно, уволенный со службы он претендовать на неё больше не может.