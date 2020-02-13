https://static.news.ru/photo/37afa40a-4e76-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-замглавы администрации Новокузнецка Андрей Федорчук заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Федорчук был отстранён от должности весной 2019 года. Мэр города Сергей Кузнецов потребовал провести проверку, поскольку у него возникли претензии к актам выполнения работ по очистке от иловых отложений ковша-отстойника, которые курировал заместитель. Экспертизой было установлено, что подпись мэра на бумагах была подделана.

Федорчук пожаловался на градоначальника в полицию, обвинив его в распространении порочащей информации. Градоначальник, в свою очередь, обратился в ФСБ и ОБЭП с заявлением о причинении ущерба бюджету, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии заподозрили в мошенничестве бывшего министра культуры республики. По версии следствия, он содействовал хищению 3,5 млн рублей из средств, выделенных на ремонт ряда объектов в Саранске.