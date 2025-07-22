Бюджетный ужин из рыбы и картофеля! Просто запечь в духовке. Картофельная запеканка со скумбрией — ваш козырь для семейного ужина! Бланшированный картофель тает во рту, а рыба вносит дерзкий морской акцент. Легко готовить, на следующий день вкусно прямо из холодильника. Блюдо, которое цепляет своей простотой и глубиной вкуса!
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Скумбрия — 600 г
- Сыр — 150 г
- Майонез или смесь майонеза и сметаны
- Соль перец — по вкусу
Приготовление
- Картофель очистить, нарезать кружками и побланшировать в кипящей воде 2–3 минуты. Скумбрию разделать на кусочки и удалить кости. Смазать форму маслом, выложить половину картофеля. Посолить, поперчить, смазать небольшим количеством майонеза. Выложить рыбу, посолить, поперчить тоже смазать майонезом.
- Выложить оставшийся картофель, посолить, поперчить, аналогично смазать майонезом. Посыпать сверху сыром и запекать при 190 градусах 40 минут. После дать немного остыть и затем нарезать порциями.
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