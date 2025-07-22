Бюджетный ужин из рыбы и картофеля! Просто запечь в духовке

Бюджетный ужин из рыбы и картофеля! Просто запечь в духовке

Бюджетный ужин из рыбы и картофеля! Просто запечь в духовке. Картофельная запеканка со скумбрией — ваш козырь для семейного ужина! Бланшированный картофель тает во рту, а рыба вносит дерзкий морской акцент. Легко готовить, на следующий день вкусно прямо из холодильника. Блюдо, которое цепляет своей простотой и глубиной вкуса!

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Скумбрия — 600 г

Сыр — 150 г

Майонез или смесь майонеза и сметаны

Соль перец — по вкусу

Приготовление

Картофель очистить, нарезать кружками и побланшировать в кипящей воде 2–3 минуты. Скумбрию разделать на кусочки и удалить кости. Смазать форму маслом, выложить половину картофеля. Посолить, поперчить, смазать небольшим количеством майонеза. Выложить рыбу, посолить, поперчить тоже смазать майонезом. Выложить оставшийся картофель, посолить, поперчить, аналогично смазать майонезом. Посыпать сверху сыром и запекать при 190 градусах 40 минут. После дать немного остыть и затем нарезать порциями.

Ранее мы готовили заливной пирог «Соседка» с яйцами, грибами и луком! Это палочка-выручалочка.