Быстрый завтрак за 20 минут! Чеченские лепешки с творогом и зеленым луком!

Быстрый завтрак за 20 минут! Чеченские лепешки с творогом и зеленым луком!

Эти лепешки я впервые попробовала в гостях у чеченской подруги — теперь пеку их каждую неделю! Тонкое тесто и сочная начинка из творога с зеленым луком создают идеальный дуэт. Подаю со свежим айраном и помидорами — получается сытный завтрак или легкий ужин.

Замешиваем тесто: 500 г муки, 1 ч. л. соли, 250 мл воды и 2 ст. л. растительного масла. Вымешиваем до эластичности, накрываем полотенцем — отдыхает 30 минут.

Для начинки смешиваем 400 г творога, пучок рубленого зеленого лука, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Тесто делим на 8 частей, раскатываем в тонкие круги. На каждую выкладываем начинку, защипываем края «конвертиком», затем аккуратно раскатываем в лепешку толщиной 0,5 см.

Обжариваем на сухой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистых пятнышек. Смазываем сливочным маслом — так они становятся особенно ароматными!

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