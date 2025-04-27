Быстрые макароны с тунцом и авокадо! Обалденный обед за 10 минут

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Быстрые макароны с тунцом и авокадо! Обалденный обед за 10 минут. Сливочная, сытная и невероятно простая — эта паста станет вашим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин. Нежное авокадо, ароматный тунец и пикантный пармезан создают идеальный баланс вкусов.

Ингредиенты (на 2 порции):

Паста (ригатони/пенне/спагетти) — 200 г

Авокадо — 1 шт. (спелое)

Творожный сыр — 2 ст. л.

Тунец в масле — 1 банка (75–80 г)

Помидоры черри — 100 г

Зелёный лук — 5–6 перьев

Пармезан — 60 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Паста. Отварите макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Сохраните ½ стакана воды от варки.

2. Соус. Разомните авокадо вилкой, смешайте с творожным сыром. Добавьте тунца (без масла), нарезанные черри и зелёный лук.

3. Сборка. Соедините пасту с соусом, добавьте немного воды от варки для кремовой текстуры. Посыпьте тёртым пармезаном, поперчите. Приятного аппетита!

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