Итальянские каникулы у вас дома! Паста с грибами под песни Челентано!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим изумительную пасту с грибами и сыром! Представьте спагетти в сливочно-сырном облаке, где в каждом кусочке прячутся ароматные грибы с золотистой корочкой. Это блюдо – воплощение уюта: простое, но с ресторанным шармом.

Отварите 250 г пасты (пенне или феттучини) в подсоленной воде. В это время обжарьте 300 г шампиньонов пластинками с 2 зубчиками чеснока на оливковом масле. Когда грибы подрумянятся, влейте 200 мл сливок, добавьте 100 г тертого пармезана и щепотку мускатного ореха. Доведите соус до густоты, постоянно помешивая. Соедините с пастой, посыпьте зеленью петрушки и сразу подавайте.

Для роскошного варианта добавьте в соус несколько капель трюфельного масла перед подачей! Совет: если любите хрустящий контраст, посыпьте готовое блюдо поджаренными панко. А для пикантности добавьте в соус чайную ложку дижонской горчицы.

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