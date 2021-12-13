Бутина призвала ориентироваться на традиционные для РФ ценности Нового года

Депутат Госдумы Мария Бутина призвала популяризировать традиционные для России ценности Нового года. Делать это лучше всего через соцсети. Она отметила, что Дед Мороз и Снегурочка куда больше подходят для главного зимнего праздника в нашей стране, нежели западный Санта Клаус, сообщает РИА Новости.

Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года, — считает парламентарий.

По её словам, россиянам пора начать ориентироваться на то, что наиболее широко пропагандируется. В частности, речь идёт о традиционных ценностях не только Нового года, но и всех сфер жизни, начиная с семьи и заканчивая государственным аппаратом.

Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать, — подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что сама намерена устроить новогодний сюрприз для подписчиков в соцсетях.

Ранее Бутина возмутилась западными рождественскими декорациями на российских улицах. Она отметила, что в РФ продвигаются идеи «собственного пути и традиционных ценностей», однако при этом Новый год не обходится без зарубежных украшений.