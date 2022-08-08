Будет считать насилие нормой: чем отличается «битое» поколение Толерантность к насилию в российском обществе, что называется, «впитана с молоком матери», считают психологи

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ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которому только 20% россиян применяют физическую силу, воспитывая детей. А 76% респондентов ограничиваются наставлениями и нравоучениями. Еще два-три десятка лет назад все было по-другому. Недавно новосибирский фотограф Дмитрий Ганин поинтересовался у подписчиков в социальных сетях — чем их били в детстве. И получил тысячи ответов. В топ самых популярных вошли шланг, ремень и выбивалка для ковра. Одна из пользовательниц призналась, что об неё сломали швабру. Поколение «кому за 30» психологи называют «битым». Советское поколение родителей использовало более суровые методы воспитания. Как это отразилось как выросших детях и на обществе в целом — в материале NEWS.ru.

К чему приводит рукоприкладство

Еще 100 лет назад считалось, что бить ребенка палками или розгами — это норма бытия. Затем розги сменили ремень и ладонь. Современных взрослых били проводами, мухобойками, закидывали луковицами или картофелинами, а некоторые родители умудрялись стукнуть ребенка доской или зажать дверью, рассуждает в беседе с NEWS.ru эксперт оценки качества дошкольного образования, педагог-психолог Елена Бочкина

Людей старше 35–40 лет воспитывали в более аскетичное советское время. Методы физического воздействия к ним применяли чаще. И не сказать, что считалось какой-то жестокостью, скорее нормой, отметил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Современные психологи сходятся во мнении, что физические наказания детей недопустимы. И объясняют почему. Агрессивность — это врожденное качество человека. Вообще хомо сапиенс относится к высоко агрессивным видам живых существ, сообщает NEWS.ru магистр психологии, клинический психолог Анна Васильева. Уровень агрессии регулируется как изнутри, на уровне биохимии мозга, так и извне — факторами среды, а также способностью каждого отдельно взятого индивида к регуляции и контролю поведения. Так вот, эта способность напрямую зависит от тех условий, в которых рос ребенок.

Лобные доли (префронтальная кора) — это участок мозга, который отвечает за программирование, контроль и регуляцию деятельности, то есть, условно, что бы там наши амигдалы в подкорке (которые отвечают, в частности, и за агрессивное поведение) ни наворотили, префронтальная кора в норме, способна оттормозить, погасить агрессивные импульсы, если они не к месту и не вовремя. Так вот, префронтальная кора созревает гораздо позже всех остальных отделов мозга, только в раннем подростковом возрасте начинается это качественное созревание, а заканчивается вообще после 20 лет. Анна Васильева магистр психологии, клинический психолог

До этого времени человек, по сути, не способен полноценно отвечать за свои поступки. Для любых детей функцию префронтальной коры выполняют родители. То, как они себя ведут, будет образцом и примером для подражания. Те паттерны поведения, которые транслируют родители, внедряются в поведенческие сценарии ребенка без какой-либо критики и оценки. Мозг подростка еще физиологически не созрел для критического оценивания чужих поступков. Поэтому если ребенок видит насилие, он будет считать его нормой.

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Побоями ребенка можно сломать. Он вырастет запуганным, готовым повиноваться всем и во всем, сообщает NEWS.ru психолог Анна Жукова. Возможен и другой вариант — человек будет повторять родительский сценарий. В его картине мира агрессия (к кому-то или к самому себе) будет нормой.

Детская психика уязвима для физических наказаний независимо от пола ребенка, отмечает Анна Васильева. Конечно, в массовом сознании культивируется тема «что мальчик должен быть мужиком», «терпеть». Но на самом деле мальчики страдают не меньше, чем девочки. Они точно так же получают психологическую травму от утраты базового доверия к миру.

Как насилие влияет на общество

Большинство взрослых людей, живущих сейчас на территории постсоветского пространства, подвергались побоям в детстве. Этот факт оказывает серьезное влияние на все общество.

К сожалению, толерантность к насилию в российском обществе, что называется, «впитана с молоком матери» и «вбита в голову», сообщает Анна Васильева. Причем, формы насилия ведь могут быть разными, в том числе вербальная агрессия. Например, хамство в очередях или при обращении в какое-нибудь учреждение с грубыми и озлобленными служащими. Насилие в детских садах, школах, интернатах — это тоже огромная проблема, когда педагогические работники с высоким уровнем агрессии являются просто профнепригодными для такой работы, но тем не менее продолжают нагонять страх на все новые поколения детей, отмечает эксперт.

Проблема агрессивного поведения, вербального и физического насилия существует и на уровне отдельно взятых людей, и на уровне целых структур. Пока не начнется внедрение понятия «нулевая толерантность к насилию», думаю, ничего не поменяется, — добавила Васильева.

На современном этапе развития общества одной из глобальных проблем является его инфантилизация. Все больше и больше взрослых людей боятся принять собственное решение, опасаются перемен в своей жизни. Эти люди хотят, чтобы за них, как и в детстве, решали проблемы, сообщает Елена Бочкина. Это связано с тем, что они подсознательно боятся наказания и осуждения со стороны родителей или других членов общества. Этот сценарий им «вбили» в детстве: ничего не делай, не проявляй инициативу, мама лучше знает, как поступить. Впоследствии образ «мамы» уже проецируется, например, на начальника или кого угодно.

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Как воспитывать ребенка, если бить нельзя, но «по-хорошему» он не понимает

Психологи сходятся во мнении, что сейчас детей бьют гораздо меньше, чем еще 15–20 лет назад. Хотя часто представители старшего поколения против такого «мягкого» воспитания. Как сообщила в беседе с NEWS.ru Анна Жукова, часто женщины приходят с проблемой, что муж наказывает физически детей, а старшее поколение в лице бабушек и дедушек его методы воспитания одобряет. Возникает разногласие в семье.

Шлепки, тычки, подзатыльники, не говоря уже об ударах разными предметами, вообще не имеют отношения к воспитанию. Есть много альтернатив, как наказать ребенка, чтобы это было все более конструктивно, гуманно и также эффективно, сообщает NEWS.ru семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова. Елена Бочкина перечисляет виды наказаний, которые не отразятся негативно на детской психике, но дадут хороший эффект.

Тайм-аут (время, проведенное ребенком в одиночестве. Можно посадить ребенка на кровать или стульчик в соседней комнате).

Временный запрет на пользование компьютером, гаджетами, просмотр мультфильмов.

Временный запрет на покупку игрушек или сладостей.

Воспитательная беседа спокойным тоном.

Совместный поиск решений.

Самостоятельное исправление ребёнком своих ошибок.

Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя, с этой расхожей фразой согласна Анна Василева. По ее словам, у нормотипичных детей (без психиатрических патологий) не бывает поведенческих нарушений, не имеющих причинно-следственной связи с поведением их родителей. Например, если ребенок истерит, значит в семье кто-то делает то же самое. Если он обзывает других детей, не обзывает ли при нем мама папу или папа маму? Дети всегда копируют взрослых.

В воспитании ребенка важно не удариться в другую крайность — детоцентризм и потакание капризам. Если поместить ребенка в идеальный мир, где будут исполнятся все его желания, он не вырастет ментально, не повзрослеет. Будет слабым, безвольным, бессильным, предупреждает Валентин Денисов-Мельников.

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Обязательно нужно обозначать границы дозволенного, которые нельзя пересекать, и наказывать ребенка следует при малейшей попытке это осуществить, отмечает эксперт. Например, если мальчик обозвал бабушку, нужно дать понять, что так делать нельзя. Если же взрослые 10 раз проигнорирует это, на 11-й возмутятся, тогда мальчик не воспримет их слова. В таких случаях обычно и хочется шлепнуть. Денисов-Мельников отмечает — вопрос: бить или не бить ребенка возникает, если взрослые где-то недоработали, недоглядели, простили, махнули рукой. Сказали: ладно, он маленький, ну подрастет. Воспитывать детей необходимо с рождения.

Что может сделать ребенок, которого родители избивают

Согласно статье № 56 Семейного кодекса Российской Федерации, ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Ее осуществляют родители, органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, прокуратура и суд, сообщила NEWS.ru председатель Московской коллегии адвокатов, руководитель Рабочей группы «Семья. Материнство. Детство» Координационного совета некоммерческих организаций России Виктория Данильченко. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

Ребенок может самостоятельно обратиться в органы опеки, прокуратуру или полицию. А дети старше 14 лет могут написать заявление в суд. Необходимо учитывать, что суду необходимо предоставить доказательства, поэтому, если есть факт избиения, необходимо отправиться в травмпункт и зафиксировать следы от побоев. Ребенок также может обратиться к своему школьному учителю, психологу, который в свою очередь сообщит о происходящем в органы опеки, а те проведут проверку в семье.

Кроме того, существует единый общероссийский телефон доверия для детей — 8-800-200-01-22. Звонок анонимный и бесплатный. Ребёнку не нужно называть свое имя и платить деньги. Позвонить можно как с городского, так и с мобильного телефона. По этому номеру можно поговорить с психологом или социальным работником, которые расскажут, что делать, и при необходимости дадут адреса специальных кризисных центров, где можно получить помощь, в том числе временное жилье.