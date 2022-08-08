Диетолог объяснил, кому лучше не есть грибы Диетолог Гинзбург: людям с заболеваниями ЖКТ не стоит часто есть грибы

Фото: shutterstock

Особых противопоказаний к употреблению грибов нет, этот продукт не перегружен белком или углеводами, однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) лучше ограничить грибы в рационе, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. Поскольку пища не является ежедневной, у многих людей появляются симптомы несварения, подчеркнул специалист.

Если желудочно-кишечный тракт плохо справляется, то нужно есть грибы с осторожностью. Не советую есть сразу много грибов. Любой человек должен начинать с небольших количеств. Если речь идет о жареных, то одна-две ложки, не больше. Постепенно количество можно увеличивать, ориентируясь на собственную переносимость, когда ничего нигде не болит, — отметил Гинзбург.

Он посоветовал есть грибы с овощами, гречкой и грубым хлебом. Все эти продукты имеют в своем составе клетчатку, и в таком сочетании грибы легче переварятся.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что в кабачках содержится много клетчатки и инсулина, эти полезные микроэлементы являются натуральными пребиотиками, улучшающими работу кишечника. Она назвала кабачок очень полезным овощем, но отметила, что в цукини содержится больше витамина С.

При этом диетолог порекомендовала отказаться от покупки этих овощей у неофициальных продавцов. По словам Мухиной, такие нередко удобряют неизвестными химикатами, которые могут нанести здоровью потенциальный вред.