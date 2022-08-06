За тебя калым не отдам: мусульмане США отказываются платить махр В исламской традиции махр — брачный подарок жениха невесте, который дает ей стабильность, но на Западе мусульмане все чаще от него отказываются

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Когда мусульманин с Ближнего Востока решает эмигрировать на Запад, то ему обычно предстоит пройти через бесчисленные нравоучения от родственников касательно того, как правильно беречь свою веру на чужбине. Но сколько бы напутственных слов он ни услышал, перемена обстановки дает свой результат. Оказавшись в новой среде, он либо радикализируется, либо постепенно отходит от ислама, либо продолжает соблюдать лишь те предписания, следовать которым ему комфортно. И третий вариант оказывается наиболее популярным, судя по растущему числу жалоб американских мусульманок на то, что их вполне верующие мужья при разводе отказываются выплачивать исламский махр, известный в России как калым.

На первый взгляд, «махр» и «калым» взаимозаменяемые термины. Но, если у тюрок и многих кавказских народностей калым — это выкуп за невесту, который отдают родителям невесты, то исламский махр дарится невесте напрямую. Это предсвадебный презент в виде денег, недвижимости или другого имущества на случай, если мужчина инициирует развод или, не дай аллах, с ним что-то случится. Махр — основная составляющая никаха (исламского свадебного контракта), причем в отличие от многих других законов предписанная самим Всевышним. Поэтому западные мусульмане нарушают не просто традицию, но сакральное правило.

Большинство законов в исламе заложили не столько Аллах и его пророк, сколько их последователи. В первые столетия после возникновения ислама халифы и их суды часто сталкивались с тем, что Коран, в котором, по идее, есть ответы на все вопросы и по которому должны жить мусульмане, по факту очень мало говорит о правовых аспектах. Поэтому религиозные авторитеты составляли предания о пророке — хадисы, на основе которых был создан шариат — система исламского права. Порой теологи настолько увлекались, что, основываясь на Коране и жизнеописаниях пророка, выносили решения о том, с какой ноги нужно вставать утром. С развитием общества появлялись все новые и новые религиозные постановления по тем или иным вопросам.

Впрочем, с брачными отношениями все гораздо серьезнее и основательнее. По поводу обращения с женами в Коране есть большая сура, в которой подробно описано, как правильно жениться, выплачивать махр, совершать половой акт и разводится.

Запрещены вам замужние женщины, кроме невольниц. Это предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все остальные женщины, если хотите жениться на них, заплатив махр, а не воспользоваться ими для распутства. Заключив брак, вы обязаны передать им махр. Нет на вас греха, если договоритесь об увеличении или уменьшении махра после того, как установите его размер, — сказано в суре «Аль-Ниса» («Женщины»).

С одной стороны, махр дает невесте ощущение стабильности и некой независимости, а с другой — показывает, что жених финансово готов создавать семью. К тому же в исламском праве нет такого понятия, как алименты, поэтому махр для женщин очень важен. Считается, что если муж выплатил жене махр, то при разводе у него перед ней нет никаких обязательств. Ему достаточно при ссоре сказать «талак, талак, талак» (по-арабски «развод») — и брак завершится.

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Впрочем, многие мусульмане, особенно на Западе, используют некоторые лазейки, которые позволяют выплатить этот махр «когда-нибудь потом». При долгом успешном браке про обещанную выплату постепенно забывают, так как все имущество и без того становится общим, ну а в случае развода супруг зачастую ничего выплачивать не хочет. И если на Ближнем Востоке шариатские суды так или иначе вынуждают мужа отдать свадебный подарок, то на Западе мусульмане пользуются тем, что тамошние суды не принимают «какие-то там бумажки от имамов».

Почему мусульманам на Западе так легко избегать выплаты махра, можно понять на примере США. В большинстве штатов исламский брачный договор — никах — нельзя нотариально заверить. Пары, как правило, отдельно подписывают гражданский контракт и отдельно — никах. Если за исполнением первого следит судебная система США, то второй апеллирует исключительно к вере и страху перед Всевышним. При этом до свадьбы молодоженам не особо есть дело до обсуждения брачных условий. Им хочется поскорее окунуться во все прелести жизни с противоположным полом, которых многим верующим приходится ждать годами. А если потом дело доходит до развода и суда, то аргументы, что вот, мол, есть некий махр, западные судьи не принимают.

Конечно, бывают исключительные случаи, когда суд в этом вопросе встает на сторону женщины и обязывает мужа выплатить все до последнего цента. Такое решение, например, принял суд штата Мичиган в 2019 году по делу «Сейфеддина и Джабера», когда женщина сумела выбить из супруга махр размером $50 000.

Суд первой инстанции прямо и неоднократно заявлял, что он не применяет религиозные принципы и доктрины, а вместо этого применяет общее право штата Мичиган в отношении контрактов. Из протокола совершенно ясно, что суд первой инстанции применил общее право Мичигана в отношении контрактов и определил, что каждый из элементов для установления действительного контракта был соблюден, — говорится в судебном заключении.

Хотя такие примеры и существуют, большинство женщин даже не идут в суд, так как заранее знают, чем закончится дело. Так, в Нью-Йоркском судебном разбирательстве «Хана против Хасана» в 2021 году муж смог добиться от судей, чтобы они признали махр недействительным. Более того, невесте, которая пришла в суд с кучей документов от имама, пришлось еще выплатить мужу все расходы на адвоката.

О том, почему даже зажиточные мужчины отказываются выплачивать махр и почему женщины все чаще отказываются постоять за себя, британскому агентству Middle East Eye рассказала Тансима Мухаймин, которая сама прошла через все прелести мусульманского развода с разборками по махру в США.

Речь идет не столько о том, что они не могут выплатить махр. Скорее, просто понимают, что можно его не платить, так как, например, суд штата Нью-Йорк этого не требует. В моем случае муж — анестезиолог. По сравнению с его зарплатой для него эта выплата ничто. Это больше эгоизм, — рассказала Тансима.

Также она добавила, что зачастую у женщин, которые в исламской традиции выполняют роль хранительницы очага, нет денег на судебные процессы.

Скажем, махр стоит 20 000 долларов. Если вы пойдете в суд с этими ходатайствами и потребуете судебного разбирательства, это обойдется вам дороже. Так что сейчас многие стараются просто отпускать ситуацию, — добавила женщина.

Сама Тансима не считает, что такая несправедливость допустима, поэтому уже несколько лет активно пытается добиться внесения изменений в законодательстве.

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Кстати, многие американские адвокаты подмечают, что проблема судей с махром — относительно недавнее явление, которое особенно развилось после начатой экс-президентом США Джорджем Бушем «войны против терроризма». С тех пор многие судьи рассматривают шариат как сугубо патриархальную систему, которая только и делает, что угнетает женщин. К тому же во многих штатах активно принимают так называемые антишариатские законы, которые запрещают судам использовать мусульманские религиозные предписания при вынесении вердикта.

Для многих женщин получение махра — это вопрос жизни и смерти, от которого зависит вся их дальнейшая жизнь. Зачастую махр определяет, сможет ли бывшая жена начать все с чистого листа или ей придется стать обузой для семьи, которая считает ее «разведенкой», разрушившей брак. Дело в том, что в ближневосточном обществе вина за развод почти во всех случаях лежит на женщине, даже если она подвергалась физическому и психологическому насилию. Впрочем, постепенно мусульманки на Западе осознают серьезность ситуации и, вместо того чтобы говорить себе «таууакальту аля Аллах» («полагаюсь на Аллаха»), с большим вниманием относятся к условиям заключения брака и параллельно с никахом стремятся заключить гражданский брачный контракт.