В Красноярске собака родителей насмерть загрызла пятилетнего мальчика

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Собака семьи загрызла пятилетнего ребенка, сообщила пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю. Родители оставили мальчика играть один на один с животным.

Уточняется, что инцидент произошел в центре Красноярска по улице Каурова. Мальчик без присмотра взрослых играл с крупной беспородной собакой с признаками, типичными для метисов кавказской овчарки — 50-летний отец в момент трагедии находился дома, а мать — на работе. Внезапно животное напало на ребенка и искусала его до смерти.

Собака содержалась в свободных условиях на территории огорода и двора домовладения, расположенного по улице Каурова города Красноярска, без привязи, дрессировка и воспитание собаки не осуществлялась, — говорится в сообщении.

Мальчик получил тяжелейшие травмы головы, шеи, тела и конечностей. От них он скончался на месте.

Известно, что собака принадлежала родителям ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Его фигурантом стал отец мальчика.

Ранее собака загрызла семилетнюю девочку, которая возвращалась с урока в музыкальной школе и проходила через частный сектор. Первоклассница скончалась от полученных травм. Хозяйка животного заявила, что её подставили.