«Это подстава»: хозяйка растерзавших девочку собак не признала вину

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жительница села Домна Читинского района, обвиняемая по делу о погибшей девочке, заявила, что её подставили. В зале суда она выразила уверенность в том, что её намеренно делают виновной в том, что ребёнка загрызли собаки, передаёт «МК в Чите».

Это целенаправленная подтасовка. Это подстава. Нужно было найти козла опущения, выбрали меня. Ну а чего? Собак много, почему бы меня не засудить, — сказала обвиняемая в ответ на вопрос прокурора о фрагментах одежды погибшей в желудках собак.

Она не признаёт вину и утверждает, что её животные напасть на девочку не могли, так как были сытыми и оставались на территории участка.

Женщина может получить два года колонии или исправительные работы на этот же срок по статье «Причинение смерти по неосторожности ребёнку». Всех принадлежащих ей собак поместили в питомник. По словам сотрудников Следственного комитета, владелица содержала 13 собак во дворе своего дома. При этом животные могли самовольно и беспрепятственно покидать отведённую им территорию.

Трагедия произошла 22 января в селе Домна. Семилетняя девочка возвращалась с урока в музыкальной школе и проходила через частный сектор, где на неё напали псы. Первоклассница скончалась от полученных ранений. После того как она не вернулась домой, в правоохранительные органы села поступило сообщение о её пропаже. Тело ребёнка нашли спустя полчаса в ходе поисковых работ.