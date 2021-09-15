«Борщовый набор» подешевел ещё на треть, заявила «Единая Россия»

В пресс-службе партии «Единая Россия» заявили, что цены на овощи, входящие в «борщовой набор» (картофель, капуста, лук, свёкла, морковь), подешевели на российских рынках ещё на треть. Об этом сообщает РИА Новости. Данные партии основаны на результатах 35 тысяч рейдов по всей России.

На рынках и несетевых объектах торговли цены на сезонные овощи упали на 29%, — рассказали в пресс-службе партии.

В партии считают, что снижение цен обусловлено тем, что члены фракции активно работали над открытием новых фермерских ярмарок, где производители смогли сбыть свою продукцию. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев рассказал, что благодаря таким действиям удалось добиться снижения наценки на социально значимые продукты до уровня 16%.

В начале сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что цены на овощи из «борщового набора», в частности на морковь и картофель, снизились за последние полтора месяца на 40 и 20% соответственно. По словам Евтухова, был короткий период роста цен на мясо, но он быстро закончился и потом цены снова упали. Он связал это с шашлычным сезоном.