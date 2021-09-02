«Борщевой набор» подешевел

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал «Известиям», что цены на овощи из «борщового набора», в частности, морковь и картофель, снизились за последние полтора месяца на 40% и 20% соответственно.

Помидоры и огурцы существенно не росли в цене, поэтому эти продукты вернулись к оптимальной и комфортной для потребителя цене. Не дешевеет пока лук и капуста. «Борщовой набор», повторю, каждый год дорожает, а затем цена снижается. Это явление сезонное, — поделился Евтухов.

При этом он отметил, что в ближайшие две-три недели снова начнёт дешеветь картофель.

По словам Евтухова, был короткий период роста цен на мясо, но он быстро закончился и потом цены снова упали. Он связал это с шашлычным сезоном.

В целом инфляция на продукты в России, как и планировало правительство, составила порядка 4–5%.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что осенью иммунитету человека нужна особая поддержка. Лучше всего скорректировать рацион, включив в него продукты с повышенным количеством белка и противовоспалительным эффектом. В первую очередь врач призвал включить в рацион морскую рыбу, в которой есть омега-3 и витамин D.