https://static.news.ru/photo/f56d4694-701a-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль поддерживает борьбу правоохранительных органов с ложными сообщениями о масштабах распространения коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях злонамеренные действия должны караться по закону.

Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение информационных уток или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что распространение недостоверной информации «совершенно ненужным образом нагнетает обстановку».

Ранее, как писал NEWS.ru, прокуратура признала фейковыми несколько распространяемых в Интернете сообщений. В них утверждалось, что количество жертв в России гораздо больше официальной цифры, что вирус был выпущен преднамеренно и что Москва будет закрыта на карантин.