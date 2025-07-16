Больше никакой ухи — этот чаудер с сибасом и спаржей в 100 раз вкуснее

Чаудер из сибаса со спаржей — это нежный сливочный суп с насыщенным рыбным вкусом и свежими овощами. Сочетание нежного филе сибаса, хрустящей спаржи и зеленого горошка делает это блюдо легким, но сытным. Такой суп подойдет для обеда или ужина в любое время года.
Ингредиенты:
- сибас (филе) — 800 г;
- картофель — 400 г;
- лук-порей — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- спаржа — 300 г;
- зеленый горошек — 150 г;
- сливки — 200 мл;
- мука — 1,5 ст. л.;
- хлопья чили — 0,5 ч. л.;
- вода — 2 л;
- цедра лимона — по вкусу;
- свежая зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель нарежьте кубиками, лук-порей — кольцами, спаржу — на кусочки.
- В кастрюле обжарьте лук и чеснок, добавьте муку и перемешайте.
- Влейте воду, доведите до кипения, добавьте картофель и варите 10 минут.
- Положите в суп зеленый горошек и спаржу, через 5 минут добавьте нарезанное филе сибаса.
- Влейте сливки, добавьте хлопья чили, цедру лимона и доведите до кипения.
- Подавайте с мелко нарезанной зеленью.
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