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16 июля 2025 в 12:05

Больше никакой ухи — этот чаудер с сибасом и спаржей в 100 раз вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чаудер из сибаса со спаржей — это нежный сливочный суп с насыщенным рыбным вкусом и свежими овощами. Сочетание нежного филе сибаса, хрустящей спаржи и зеленого горошка делает это блюдо легким, но сытным. Такой суп подойдет для обеда или ужина в любое время года.

Ингредиенты:

  • сибас (филе) — 800 г;
  • картофель — 400 г;
  • лук-порей — 150 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • спаржа — 300 г;
  • зеленый горошек — 150 г;
  • сливки — 200 мл;
  • мука — 1,5 ст. л.;
  • хлопья чили — 0,5 ч. л.;
  • вода — 2 л;
  • цедра лимона — по вкусу;
  • свежая зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте кубиками, лук-порей — кольцами, спаржу — на кусочки.
  2. В кастрюле обжарьте лук и чеснок, добавьте муку и перемешайте.
  3. Влейте воду, доведите до кипения, добавьте картофель и варите 10 минут.
  4. Положите в суп зеленый горошек и спаржу, через 5 минут добавьте нарезанное филе сибаса.
  5. Влейте сливки, добавьте хлопья чили, цедру лимона и доведите до кипения.
  6. Подавайте с мелко нарезанной зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
супы
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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