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11 июля 2026 в 07:00

Больше не выбрасываю укроп и петрушку: простой способ сохранить свежесть и яркий аромат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Летом свежей зелени так много, что не всегда удается использовать ее вовремя. Чтобы укроп, петрушка и зеленый лук не завяли, их можно превратить в удобную заготовку, которая сохранит аромат и пригодится в любой момент.

Сначала тщательно промойте зелень, затем полностью обсушите и крупно нарежьте. Переложите в блендер, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, по щепотке сахара и лимонной кислоты, влейте 50 мл растительного масла. Измельчите смесь до однородности, но не доводите до состояния пюре. Разложите массу по формочкам для льда, накройте пленкой и отправьте в морозильную камеру. После замерзания переложите кубики в пакет или контейнер и храните до использования.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда держит такие зеленые кубики под рукой для супов, гарниров и соусов. Она советует обязательно хорошо просушивать зелень перед измельчением — тогда заготовка лучше сохранит насыщенный вкус, аромат и красивый зеленый цвет.

Ранее сообщалось: если замиокулькас перестал выпускать новые листья, а его побеги потеряли насыщенный цвет, помочь может своевременная подкормка. В июле растение особенно хорошо реагирует на железо в хелатной форме.

Проверено редакцией
зелень
укроп
петрушка
лук
чеснок
Марина Макарова
М. Макарова
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