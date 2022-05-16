«Большая ответственность»: вирусолог о снятии COVID-ограничений в лагерях Вирусолог Бутенко о снятии коронавирусных ограничений в детских лагерях: «Большая ответственность»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор принял решение о снятии коронавирусных ограничений в детских лагерях исходя из нынешней эпидемиологической обстановки, заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко. По его словам, сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией благоприятная, если учитывать заболеваемость.

Кроме того, учитывать нужно, что почти на 100%, наверное, доминирует «омикрон», который не вызывает тяжёлых последствий и летальных заболеваний. Всё это учитывается. Я думаю, что здесь ответственность очень большая на людях, которые принимают такие постановления. Слишком большая ответственность, чтобы рисковать. Поэтому если так сделано, то это обоснованно, мне кажется, — считает Бутенко.

Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина объявила, что введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в российских детских лагерях сняты в этом году. Лагеря будут наполняться на 100% без превышения установленных показателей вместимости.

С учреждений снимаются запреты на работу в закрытом режиме, а также на выход и выезд детей за пределы организации. Помимо этого, разрешаются массовые мероприятия на открытом воздухе.

Ранее ​​​​​​зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с инициативой сделать закрытыми пляжи детских лагерей и центров от посторонних. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребёнка доработали совместно с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения. По её мнению, нужно создать условия, в которых детские лагеря смогут обособленно использовать водные зоны и береговые полосы.