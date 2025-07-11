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11 июля 2025 в 10:00

Более ленивого пирога не знаю. Пеку, когда не хочу возиться с тестом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ленивый» фруктовый пирог — готовится за 15 минут без замеса теста! Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется чего-то сладкого, но нет времени или желания возиться с тестом. Всего несколько простых действий — и через час на вашем столе будет ароматный, сочный пирог с любой начинкой!

Берём большую кружку (300 мл) и отмеряем сухие ингредиенты: 1 кружку муки, 1 кружку манки, 1 кружку сахара. Добавляем 1 пакетик ванильного сахара и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Всё тщательно перемешиваем — это наша базовая смесь. Теперь делим её на три равные части. Одну часть смешиваем с 70 г холодного сливочного масла, растирая пальцами до состояния масляной крошки, — это будет верхний слой.

Берём форму (я использую квадратную 20×20 см), застилаем пекарской бумагой и смазываем маслом. На дно высыпаем первую часть сухой смеси, разравниваем. Сверху выкладываем половину подготовленных фруктов — у меня были абрикосы, нарезанные дольками. Можно брать любые фрукты: яблоки (припущенные с сахаром), бананы кружочками, размороженные ягоды (лишний сок лучше слить).

Повторяем слои: оставшаяся сухая смесь, вторая половина фруктов. Верхний слой — наша масляная крошка. Аккуратно распределяем её по всей поверхности. Ставим в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут. Готовность проверяем зубочисткой — она должна выходить сухой. Даём немного остыть в форме, затем режем на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

пироги
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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