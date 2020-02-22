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Речь идёт о детях, появившихся у инфицированных вирусом матерей, пояснили в Роспотребнадзоре. Больше половины ВИЧ-положительных несовершеннолетних — старше 11 лет.

Около 17% от общего числа зарегистрированных, 11,4 тысячи, учится в младших классах и эта возрастная категория требует особого внимания: необходимо избежать дискриминации и стигматизации детей с ВИЧ среди педагогов, одноклассников и их родителей, подчеркнули в ведомстве.

Доля впервые выявленных инфицированных подростков 15–20 лет снизилась с 1,6% до 0,8% за семь лет. В Роспотребнадзоре считают, что этого помогла достичь профилактическая работа среди учащихся и студентов, в частности, кампания «Остановим СПИД вместе», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин издал список поручений по борьбе с ВИЧ. Глава государства потребовал увеличить охват антиретровирусной терапии, тестирования на вирус с помощью диспансеризации и не только.