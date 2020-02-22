https://static.news.ru/photo/f9610b2c-5536-11ea-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин издал список поручений по борьбе с ВИЧ. Глава государства потребовал увеличить охват антиретровирусной терапии, тестирования на вирус с помощью диспансеризации и не только. Список поручений обнародовали в субботу, 22 февраля.

Исходя из требований Путина, члены правительства РФ обязаны подготовить новую государственную стратегию, направленную на противодействие распространению ВИЧ до 20130 года. Программа должна быть проработана с учётом рекомендаций ВОЗ, включающих в себя лечение при помощи антиретровирусных препаратов сразу после постановки диагноза.

Также кабинет министров подготовит программу по профилактике ВИЧ с учётом основных групп риска. Кроме того, при увеличении охвата тестирования на вирус с помощью диспансеризации, согласно требованиям президента, необходимо учитывать добровольное согласие россиян. Пациентам при прохождении процедуры обеспечат абсолютную конфиденциальность, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году в России было зафиксировано 80 тыс. 118 новых случаев ВИЧ. Однако при этом в стране намечается явная тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости.

Об этом сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Костенко. По её словам, в 2019 году было выявлено на 7,5% меньше случаев заражения ВИЧ, чем в 2016 году, когда было зафиксировано 86 тыс. 519 новых случаев.