Более 1,2 млн машин проехало по Крымскому мосту за осень

https://static.news.ru/photo/61b1f5d4-33c0-11eb-824f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Осенью по Крымскому мосту проехало свыше 1,2 млн автомобилей, сообщили в пресс-службе «Упрдор «Тамань».

По данным учреждения, это на 20% и 2% больше, чем в 2018 и 2019 годах. Чаще всего машины двигались в сторону Краснодара — в общей сложности на материк выехало более 635 транспортных средств.

В пресс-службе уточнили, что в среднем за сутки по Крымскому мосту проезжало свыше 13 тысяч машин, что на 33% меньше, чем летом.

Рекордным по количеству автомобилей на мосту стало 6 сентября, когда в оба направления проехало около 27 тысяч транспортных средств.

Всего с 2018 года по мосту через Керченский пролив проехало более 12 млн автомобилей, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Швейцарии вслед за Европейским союзом приняло решение о расширении санкционного списка против России, связанного со строительством Крымского моста. Представители Государственного секретариата экономики страны (SECO) отметили, что указанное «расширение» является «модификацией» постановления от 2 апреля 2014 года.