Богослов заступился за книги о «Гарри Поттере» Богослов Кураев заступился за книги о «Гарри Поттере»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Книги про «Гарри Поттера» не являются пропагандой сатанизма, а напротив — содержат в себе христианский смысл, рассказал Pravda.Ru философ-богослов Андрей Кураев. По его словам, эта история является обыкновенной доброй сказкой, притом не более жестокой, чем русские народные сказки. Эксперт подчеркнул «Гарри Поттер» пропагандирует любовь, верность и дружбу.

Мораль сказки очень простая: любовь, верность, дружба побеждают любое колдовство. Это обычная сказка. Она, отнюдь, не более жестокая, чем русские народные сказки и вообще народные сказки. Все условности соблюдены: хочешь быть волшебником, для этого должен иметь волшебную палочку. Нам что, запретить все сказки, где есть волшебная палочка?, — рассказал Кураев.

Философ напомнил, что в последней книге «Гарри Поттера» используются прямые цитаты из Нового Завета. Также специалист сослался на интервью автора книг Джоан Роулинг после выхода седьмого тома, из которого стало понятно, что книга транслирует христианские ценности.

Серию романов о Гарри Поттере с 8 апреля 2022 года сняли с продажи в российских каталогах «ЛитРес» и MyBook. Такое решение принято правообладателем. Английские версии популярного произведения также пропадут из электронных каталогов.