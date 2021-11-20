Блогер Губденский перед смертельной аварией пожертвовал 1,5 млн рублей

В благотворительном фонде «Инсан» заявили, что блогер Саид Губденский незадолго до гибели пожертвовал им деньги. Вместе с погибшим с Саидом в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве президентом Федерации автомотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым они перечислили 3 млн рублей, сообщается на странице фонда в Instagram.

Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни. — NEWS.ru). По 1 500 000 рублей каждый. В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями. Сделать это они намеревались скрытно. И деньги поступили на счёт фонда вечером в пятницу, — отмечается в сообщении.

В фонде уточнили, что благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов.

Два автомобиля 20 ноября столкнулись лоб в лоб, в них врезался ещё один. За рулём машины BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб. Его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован, он умер в больнице.

Ранее стало известно, что в аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием трёх автомобилей погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. Во время ДТП его BMW M4 выехал на встречную полосу и врезался в другое авто.