Близким не позволяют связаться с основателем «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Друг основателя страницы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова рассказал, что близкие не знают о состоянии мужчины и не имеют с ним связи. По его словам, у жены не получилось передать личные вещи обвиняемому в вымогательстве.

Воронцов говорил, что на него могут надавить через историю, которая послужила поводом для разбирательства, отметил его знакомый. Эта ситуация произошла три года назад, однако год назад кто-то перечислил на его счёт 300 тысяч рублей. Мужчина сразу же написал заявление об этом в полицию, передаёт Life.

Мы не верим в вину Владимира Алексеевича. Все прекрасно видели, как его задерживали. Как какого-то бандита, преступника. Вместе со спецназом ломали дверь. На самом деле Владимир вышел бы и открыл дверь. Мы знаем, что он человек разумный, — подчеркнул он.

Друг Воронцова выразил надежду, что суд учтёт наличие у него маленькой дочери и выберет в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова на два месяца и поместил в СИЗО. Защита считает сфабрикованным дело против автора «Омбудсмена полиции» — ресурса, специализирующегося на критике действий российских силовиков.

Задержанного 7 мая Воронцова подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.