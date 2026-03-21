Блины готовлю в панировке — перезагружаем классику! Праздничный десерт с золотистой корочкой и нежной начинкой

Блины готовлю в панировке — перезагружаем классику! Праздничный десерт с золотистой корочкой и нежной начинкой

Казалось бы, что можно придумать нового в приготовлении блинов? Этот рецепт ломает стереотипы, предлагая не просто блинчики, а хрустящие десертные медальоны с ароматом корицы, которые идеально сочетаются с холодным пломбиром.

Что понадобится

Готовые блины с начинкой (творожной, фруктовой или шоколадной) — 8–10 шт., яйца — 2 шт., мука пшеничная — 5-6 ст. л., панировочные сухари — 100 г, корица молотая — 1 ч. л., масло растительное для фритюра — 500 мл, мороженое пломбир для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Начинаю с организации рабочего пространства: в три разные емкости раскладываю муку, взбитые вилкой яйца и смесь панировочных сухарей с корицей.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю растительное масло на среднем огне — его должно быть достаточно для погружения блинов.

Каждый блинчик с начинкой сначала обваливаю в муке, затем окунаю в яичную смесь, а после тщательно панирую в сухарях с корицей, слегка прижимая крошки для лучшего сцепления.

Аккуратно опускаю подготовленные блины в разогретое масло и обжариваю с обеих сторон до появления равномерной золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовые блинчики выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю сразу, в горячем виде, дополнив шариком холодного сливочного пломбира.

