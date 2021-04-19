Благодатный огонь привезут в Москву, несмотря на пандемию COVID-19

https://static.news.ru/photo/a11377f6-a1ad-11eb-a96c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Благодатный огонь, ежегодно появляющийся накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Израиль), Фонд Андрея Первозванного привезёт в московский храм Христа Спасителя, несмотря на пандемию COVID-19. Его доставят к патриаршему пасхальному ночному богослужению 1 мая, рассказали журналистам представители организации.

В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьёзных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что у нас и представителей других стран будет возможность получить благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений, — цитирует РИА Новости председателя попечительского совета фонда Владимира Якунина.

Он отметил, что авиалайнер для перевозки благодатного огня предоставит Андрей Бокарев. Лампады доставят на борт представители посольства РФ в Израиле, а делегация фонда сразу вылетит обратно в столицу РФ, чтобы вовремя привезти лампады с благодатным огнём к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.

2 мая 2021 года состоится главное событие для православных христиан — Пасха, или Воскресение Христово. В этот день в храмах соберутся верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении, которое начинается до полуночи. Сначала священник проводит службу «Полунощница», посвящённую грядущему Пришествию Иисуса Христа и Страшному суду. А в полночь начинается «Утреня» — самое продолжительное из ежедневных богослужений суточного круга в Православной церкви.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире россиянам не следует отправляться в зарубежные паломничества перед Пасхой. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель отметил, что в РФ есть много святых мест и монастырей, которые можно посетить.