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31 июля 2025 в 13:30

Бискотти — итальянское печенье! Вкусняшка с изюмом, курагой и миндалем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бискотти — хрустящее итальянское печенье! Вкусняшка с изюмом, курагой и миндалем! Эти знаменитые печенья с нежным орехово-фруктовым вкусом покорят вас с первой пробы. Идеальное сочетание с чашечкой кофе или ароматного чая — настоящее удовольствие для гурманов!

Ингредиенты

  • Мука — 250 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Изюм — 100 г
  • Курага — 100 г
  • Миндаль — 100 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая. Введите в тесто измельчённые курагу, изюм и миндаль.
  2. Сформируйте из теста два продолговатых батончика, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте 30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть (10 минут), затем нарежьте батоны диагональными ломтиками толщиной 1 см.
  3. Разложите печенье на противне и запекайте ещё 10 минут при той же температуре до хрустящей корочки. Для изысканного вкуса можно окунуть остывшие бискотти в растопленный шоколад.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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