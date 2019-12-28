https://static.news.ru/photo/a76aad18-2a44-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с дочерьми Фото: Russian Archives/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политический путь российского лидера Владимира Путина не имеет аналогов в советской и современной российской истории, а некоторые моменты из жизни главы РФ характеризуют его наиболее точно. Так считает биограф и автор книги «Владимир Путин. „Немец“ в Кремле» Александр Рар.

В интервью РИА Новости он рассказал , что ему особенно запомнилась история о пожаре на даче Путина под Санкт-Петербургом, которую он сам рассказал Рару.

События разворачивались в один из вечеров 1996 года. Будущий глава страны парился в сауне с друзьями, когда на даче начался пожар. Увидев это, Путин бросился в пылающий дом, где в этот момент спали его дочери.

Путин вынес их и сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в «дипломате» хранятся все сбережения, и он ещё раз вбежал в горящий дом, — поделился подробностями Рар.

Биограф отметил, что по словам Путина, спасти деньги не удалось и они все сгорели. Цел остался только нательный крест будущего президента.

Другая история, по мнению писателя, также характеризующая Путина, произошла перед его свадьбой. По словам биографа, перед тем как сделать предложение своей будущей жене Людмиле, он подослал к ней друга. Путин попросил товарища предложить Людмиле выйти за него замуж. Таким образом будущий глава страны решил проверить будущую спутницу жизни на верность.

Рар считает Путина «самым значимым политиком XXI века, который по своей воле и идеям создал новую страну». Биограф заметил, что в новейшей истории «редко появляются столь сильные политики».

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