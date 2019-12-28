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Помощник главного тренера молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что команда приняла извинения канадцев за инцидент, который произошёл во время исполнения российского национального гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира.

Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились, — цитирует Ларионова ТАСС. Как писал NEWS.ru ранее, канадский хоккеист Барретт Хэйтон нарушил традицию...