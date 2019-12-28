Участники матча Ночной хоккейной лиги рассказали, что президент России Владимир Путин требует от всех участников встречи полностью отдаваться процессу.
Я никому не поддаюсь. И даже Владимиру Владимировичу. Когда мы играем, он требует полностью отдаваться игре, а если я этого не делаю, он меня ругает и очень сильно, — рассказал владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Его слова подтвердил президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин. Он добавил, что было указание навязывать борьбу.
Ни в коем случае. Ну, во-первых, он играет с такими мастерами, что поддаваться нельзя, вообще будет позор. Там и Буре, и Касатонов, и Каменский, — сказал саксофонист Игорь Бутман.
А губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что старается играть корректно, но на результат.
Я за президента, так всегда было, есть и будет, но спорт — есть спорт, — подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин признался, что в последнее время ему не удаётся выспаться. Он спит всего по 4-5 часов в сутки. Об этом он заявил в перерыве между периодами хоккейного турнира на катке на Красной площади, где состоялся матч Ночной хоккейной лиги.
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