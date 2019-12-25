https://static.news.ru/photo/2368514a-27a2-11ea-809a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признался, что в последнее время ему не удаётся выспаться. Он спит всего по 4-5 часов в сутки. Об этом он заявил в перерыве между периодами хоккейного турнира на катке на Красной площади, где состоялся матч Ночной хоккейной лиги.

В ходе беседы с российским лидером бизнесмен Геннадий Тимченко призвал его чаще тренироваться, на что глава государства ответил, что спит крайне мало.

Мало спал, четыре-пять часов, — цитирует Путина ТАСС.

Матч прошёл 25 декабря. Российский лидер по сложившейся традиции играл под номером 11. Вместе с ним в составе красной команды выступили министр обороны России Сергей Шойгу и звёзды отечественного хоккея, такие как Валерий Каменский, Павел Буре и другие. В команде соперников играли бизнесмены Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, тульский губернатор Алексей Дюмин и другие, писал NEWS.ru.