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31 июля 2025 в 12:27

Без стерилизации и возни! Маринованные кабачки с горчицей — экспресс-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные кабачки с горчицей — хрустящая радость в каждой банке! Когда сезон кабачков в разгаре, самое время приготовить эту потрясающую закуску, которая будет радовать вас всю зиму. Маринованные кабачки с горчицей — это идеальный баланс кисло-сладкого вкуса, пикантной остроты и приятного хруста. Благодаря горчице в составе заготовка не требует стерилизации и прекрасно хранится даже в квартирных условиях.

Начните с подготовки овощей. 850 г молодых кабачков (лучше с нежной кожицей) тщательно промойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Лук (1 шт.) очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Чеснок (3 зубчика) нарежьте пластинками. В большой миске смешайте кабачки с 80 г соли, добавьте колотый лёд и оставьте на 2 часа — это сделает кабачки особенно хрустящими.

Пока кабачки выделяют сок, приготовьте маринад. В кастрюле смешайте 250 мл 3% уксуса, 200 г сахара, 1,5 ст. л. сушеного эстрагона и 1 ст. л. горчичного порошка. Доведите до кипения, затем остудите до комнатной температуры.

После засолки тщательно промойте кабачки под холодной водой и обсушите. В стерильные банки уложите слоями: кабачки, лук, чеснок и веточки укропа (10 г). Залейте остывшим маринадом, чтобы он полностью покрыл овощи. Закройте капроновыми крышками, предварительно смазанными горчичной пастой (разведите 1 ч. л. горчичного порошка в воде).

Храните закуску в холодильнике — уже через сутки она готова к употреблению. Но настоящий вкус раскроется через 2–3 недели. Эти кабачки прекрасно сочетаются с картошкой, мясными блюдами или просто с чёрным хлебом.

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соленья
кабачки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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