Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 20:20

Беру картошку и яйцо! Пеку картофельные завитушки: вкуснота за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Только представьте: ароматные золотистые завитушки с хрустящей корочкой и нежной картофельной текстурой внутри. Эти необычные булочки покоряют с первого укуса — они невероятно пышные, мягкие и такие вкусные, что исчезают со стола моментально! Идеальный вариант к завтраку или ужину вместо хлеба. Готовятся просто, а результат впечатляет — будто вы настоящий пекарь!

Для теста отварите 3 средние картофелины, разомните в пюре без комочков. Добавьте 300 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 7 г сухих дрожжей и 50 г мягкого сливочного масла. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см, смажьте растопленным маслом и сверните рулетом. Нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см, выложите на противень срезом вверх. Дайте постоять 15 минут, затем смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяной корочки.

Подавайте теплыми со сливочным маслом или любимым вареньем!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

булочки
выпечка
картофель
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пережила шок»: туристка из РФ рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.