Беру картошку и яйцо! Пеку картофельные завитушки: вкуснота за 30 минут!

Только представьте: ароматные золотистые завитушки с хрустящей корочкой и нежной картофельной текстурой внутри. Эти необычные булочки покоряют с первого укуса — они невероятно пышные, мягкие и такие вкусные, что исчезают со стола моментально! Идеальный вариант к завтраку или ужину вместо хлеба. Готовятся просто, а результат впечатляет — будто вы настоящий пекарь!

Для теста отварите 3 средние картофелины, разомните в пюре без комочков. Добавьте 300 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 7 г сухих дрожжей и 50 г мягкого сливочного масла. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см, смажьте растопленным маслом и сверните рулетом. Нарежьте на порционные кусочки толщиной 3–4 см, выложите на противень срезом вверх. Дайте постоять 15 минут, затем смажьте желтком и выпекайте при 180°C 25–30 минут до румяной корочки.

Подавайте теплыми со сливочным маслом или любимым вареньем!

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