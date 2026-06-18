Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 17:30

Беру 500 г фарша и пучок щавеля — через час на столе «Деревенская долма»: сочнее голубцов и без капусты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молодые листья щавеля, мясной фарш, рис и зелень — бланширую листья, заворачиваю в них начинку, тушу в сметанно-чесночном соусе. Получается ароматная сочная долма с приятной кислинкой щавеля вместо привычных виноградных листьев. Летом обязательно попробуйте — пальчики оближешь! Готовится проще, чем с виноградными листьями, а вкус — свежий и необычный.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крупных листьев щавеля, 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 100 г риса, луковица, яйцо, соль, перец, зелень укропа. Для соуса: 200 мл сметаны, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка муки, 500 мл бульона или воды. Листья щавеля вымойте, обсушите, бланшируйте в кипятке 1 минуту. Фарш смешайте с отварным рисом, мелко рубленным луком, яйцом, зеленью, солью и перцем. На каждый лист положите начинку, заверните конвертиком. Обжарьте долму на сковороде 5 минут. Для соуса смешайте сметану, муку, измельченный чеснок и бульон. Залейте долму соусом, тушите под крышкой 30–40 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту долму из щавеля. Даже те, кто не любит щавель, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — соус станет легче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
Семья и жизнь
4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Быстрый летний суп с сосисками, щавелем и плавленым сыром: готовлю за полчаса, а просят добавку
Общество
Быстрый летний суп с сосисками, щавелем и плавленым сыром: готовлю за полчаса, а просят добавку
Осторожно: этот щавелевый суп с яйцом вызывает привыкание с первой тарелки
Общество
Осторожно: этот щавелевый суп с яйцом вызывает привыкание с первой тарелки
Беру банку сайры и горсть сыра — на ужин подаю «Заливное чудо» с сырной шапкой, лучше пиццы
Общество
Беру банку сайры и горсть сыра — на ужин подаю «Заливное чудо» с сырной шапкой, лучше пиццы
рецепты
щавель
ужины
голубцы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков раскрыл, что сказал Путин на саммите АСЕАН об СВО
Ушаков назвал страну, которая готова организовать переговоры по Украине
Путин предложил донести до АСЕАН, зачем нужна СВО
Политолог ответил, кто потеряет свое влияние после соглашения Ирана и США
Суд не стал освобождать экс-замминистра культуры России
«Буддизм для бедных» и нейросети: главред «Альпины» о будущем книги
На Урале таможня обнаружила посылку с раритетной посудой из Великобритании
Путин назвал число россиян, посетивших Таиланд в текущем году
Обед журналистов после пресс-конференции на саммите РФ — АСЕАН попал в кадр
HR-эксперт рассказал о причинах сокращения текучести на рынке труда
Путин встретился с премьером Таиланда на саммите в Казани
Три человека погибли в жутком ДТП со скорой помощью в Башкирии
В Госдуме назвали риск, с которым столкнулись застройщики в крупных городах
«Скелеты посыплются из шкафов»: все о громкой ссоре Рудковской и Тутберидзе
Росатом подписал соглашение с Египтом
«Пальцем в небо»: политолог о словах Стубба про конец конфликта на Украине
Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт
«Абсурд»: Захарова жестко высказалась о санкционной политике Евросоюза
В Москве простились со звездой сериалов «Кухня» и «Интерны»
Цены на бензин в Москве на фоне атак на НПЗ: фото со столичных заправок
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.