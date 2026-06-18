Беру 500 г фарша и пучок щавеля — через час на столе «Деревенская долма»: сочнее голубцов и без капусты

Беру 500 г фарша и пучок щавеля — через час на столе «Деревенская долма»: сочнее голубцов и без капусты

Беру молодые листья щавеля, мясной фарш, рис и зелень — бланширую листья, заворачиваю в них начинку, тушу в сметанно-чесночном соусе. Получается ароматная сочная долма с приятной кислинкой щавеля вместо привычных виноградных листьев. Летом обязательно попробуйте — пальчики оближешь! Готовится проще, чем с виноградными листьями, а вкус — свежий и необычный.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крупных листьев щавеля, 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 100 г риса, луковица, яйцо, соль, перец, зелень укропа. Для соуса: 200 мл сметаны, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка муки, 500 мл бульона или воды. Листья щавеля вымойте, обсушите, бланшируйте в кипятке 1 минуту. Фарш смешайте с отварным рисом, мелко рубленным луком, яйцом, зеленью, солью и перцем. На каждый лист положите начинку, заверните конвертиком. Обжарьте долму на сковороде 5 минут. Для соуса смешайте сметану, муку, измельченный чеснок и бульон. Залейте долму соусом, тушите под крышкой 30–40 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту долму из щавеля. Даже те, кто не любит щавель, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — соус станет легче. Находка, а не рецепт!

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