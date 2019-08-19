Сотрудники Пермского зоопарка опубликовали фотографии белой медведицы, морда которой была испачкана неизвестным веществом голубого цвета.
На них видно, что у животного перепачканы брови и область вокруг рта. По словам персонала зоопарка, происхождение «макияжа» неизвестно. В подписи к фотографиям сотрудники пошутили, что медведица таким образом хотела впечатлить белого медведя Сэрику.
Когда просто хотела быть красивой, но переборщила с косметикой. Что только не придумают животные, чтобы разнообразить наши скучные рабочие будни, — гласит сообщение.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографии. Кого-то снимки повеселили, а кто-то, наоборот, обеспокоился состоянием медведицы, передаёт
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