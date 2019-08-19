https://static.news.ru/photo/2d1b57b4-c27b-11e9-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Сотрудники Пермского зоопарка опубликовали фотографии белой медведицы, морда которой была испачкана неизвестным веществом голубого цвета.

На них видно, что у животного перепачканы брови и область вокруг рта. По словам персонала зоопарка, происхождение «макияжа» неизвестно. В подписи к фотографиям сотрудники пошутили, что медведица таким образом хотела впечатлить белого медведя Сэрику.

Когда просто хотела быть красивой, но переборщила с косметикой. Что только не придумают животные, чтобы разнообразить наши скучные рабочие будни, — гласит сообщение.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фотографии. Кого-то снимки повеселили, а кто-то, наоборот, обеспокоился состоянием медведицы, передаёт «Ридус» .

Ранее News.ru писал о том, что самую милую коалу Австралии выбрали на общенациональном конкурсе. В голосовании, которое проводил государственный портал, участвовало более миллиона австралийцев. Победителем стала восьмимесячная коала Таллоу.