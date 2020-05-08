Baza: власти Москвы отменили все салюты в День Победы, кроме одного

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о правилах ношения масок на территории столицы. По его словам, обязательным использование защитных средств станет только в магазинах, транспорте и на работе.

В остальных общественных местах, в том числе на улице, эта мера носит рекомендательный характер, передаёт РИА Новости. Это санитарные нормы, там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства...