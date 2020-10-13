Бастрыкин поручил перевести на удалёнку 40% сотрудников СК РФ

https://static.news.ru/photo/f1f39fd4-0d7e-11eb-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России переводит 40% сотрудников на дистанционную работу из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принял глава комитета Александр Бастрыкин.

В первую очередь будут изолированы лица старше 65 лет, женщины, а также сотрудники, имеющие хронические заболевания, — заявили в пресс-службе СК РФ.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в Москве не улучшилась ситуация с коронавирусом. По словам мэра, если обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, тогда удастся снизить шанс появления новых случаев без введения «крайне нежелательных мер».

На фоне роста случаев коронавирусной инфекции в столице с 5 октября работодатели обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников. Такие меры будут действовать до 28 октября.

NEWS.ru писал, что в России зафиксирован рекорд по числу смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончались 244 человека. Предыдущий рекорд был установлен 29 мая, тогда жертвами COVID-19 стали 232 человека.

Всего с начала пандемии в России умерли 22 966 человек, заразились 1 326 178. За последние 24 часа было выявлено 13 865 случаев заболевания. За всё время излечились более 1,03 млн пациентов.