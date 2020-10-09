Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве не улучшилась

https://static.news.ru/photo/d2ca7b78-0a45-11eb-92d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в столице не стала лучше, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, решающими станут результаты следующей недели. Если властям удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс снизить число новых случаев заболевания без дополнительных «крайне нежелательных» мер, написал он на своём сайте.

К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня — 3701, — подчеркнул градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.