Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в сети, — злонамеренная ложь и клевета. Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в конце мая в Черногории. 21 апреля мы написали официальное письмо устроителям этого фестиваля и попросили снять наше имя из афиши, — говорится в сообщении.